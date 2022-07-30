Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzurum'un yüzen adaları ziyaretçilerini bekliyor
Erzurum'un Tortum ilçesinde bulunan yüzen adalar, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.
Erzurum’un şehir merkezine 55, Tortum ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü'nde bulunan yüzen adalar, manzarasıyla büyülüyor.
Göl içerisinde rüzgarında etkisiyle bir sağa bir sola yüzen adacıklar kartpostallık görüntüler ortaya çıkartıyor. Doğa harikası adalar, ziyaretçilerini bekliyor.
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