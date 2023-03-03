Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.

Bu çerçevede Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle hastanede sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Burada pasaport işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Afganistan'a düzenlenen 12'nci charter seferleriyle Kabil'e yollandı.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2023'den bu yana Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezinden 438 Afganistan, 238 Pakistan ve 374 'ü de diğer ülke vatandaşlarından oluşan 1050 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Yurda yasa dışı girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin girişlerinin, etkin sınır denetimleriyle engellendiği bildirildi.