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Güncel
AA 16.10.2023 09:44

Erzurum'da zehir tacirlerine "Marko Alan Uygulaması"

Erzurum'da 723 polisle gerçekleştirilen, 7 gün boyunca devam eden "Narko Alan Uygulaması" tamamlandı.

Erzurum'da zehir tacirlerine "Marko Alan Uygulaması"
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güven ortamının sağlanması, çocuk ve gençlerin uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması ile narkotik madde arzıyla mücadele kapsamında 9-15 Ekim'de Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'ndeki 15 ayrı noktada "Narko Alan Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında ekiplerce, 3 bin 162 şüpheli şahıs sorgulandı, uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 8 ay 37 gün ile 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde, ekiplerce bir miktar metamfetamin ile bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi, 2 kişiye de uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.

Ekiplerin bu süreçte yaptığı trafik denetimlerinde ise 945 araç kontrol edildi, 26 sürücüye 67 bin 172 lira ceza kesildi.

Ayrıca polis ekiplerince 280 metruk bina kontrol edildi, 6 yoklama kaçağı ve 3 kesici alet taşıyan şahsa da işlem yapıldı.

Öte yandan denetimlere yunus, asayiş, çevik kuvvet ve trafik ekipleri de destek verdi.

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Erzurum Narkotik Uyuşturucu
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