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Güncel
AA 09.07.2024 11:13

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Erzurum'da devam eden sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Palandöken ilçesinde bir yol çökme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. Yağışla birlikte bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Araçlar güçlükle ilerlerken bazı araçlar ise arızalanarak yolda kaldı.

Palandöken ilçesinde de sağanak nedeniyle çökme tehlikesi bulunan İbrahim Polat Caddesi'ndeki yol trafiğe kapatıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağışların etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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