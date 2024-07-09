Kağızman kayısısındaki verim yüz güldürdü

Kağızman'da 1180 üretici, 13 bin dekardaki 240 bin ağaçta kayısı üretiyor.

Mevsimlik işçilerin özenle toplayıp hasadı tamamladığı sofralık kayısıdaki verim, üreticinin yüzünü güldürdü.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kağızman'da 1300 rakımda Aras Vadisi üzerinde kayısı üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

İlçede yetiştirilen kayısının genellikle sofralık olduğunu ifade eden Daştan, şöyle konuştu:

"Üretilen ürünlerin yaklaşık yüzde 5'i yurt dışı pazarlarında değerlendirilmekte, kalan da genelde yurt içi pazarlarında sofralık olarak değerlendiriliyor. Kağızman kayısısı depolama süresinin daha uzun ömürlü olması ve aroması itibarıyla da diğer kayısılara göre farklılık arz ediyor. Ürettiğimiz kayısı hakikaten değerli bir kayısı ancak ilçemizde soğuk hava deposunun olmaması da üreticiyi mağdur ediyor. Alacağımız desteklerle Kağızman'da yapacağımız soğuk hava deposu hem kayısının ömrünü uzatması ve bu noktada yurt dışına da ihracatı daha kolaylaşacaktır."

Üreticilerimiz kayısı bolluğundan ürünlerini istediği fiyata veremedi

Sülhettin Günday, Kağızman'da bu yıl kayısı hasadının erken başladığını anlattı.

Geçen yıla göre üretimde yüzde 100 artış beklediklerini dile getiren Günday, "Üreticilerimiz kayısı bolluğundan dolayı ürünlerini istediği fiyata veremedi. İlçemizde yetişen kayısımız ihracata giden bir kayısıdır, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelere gitmektedir. Bu yıl kayısı üretimi fazla, kayısı bahçeleri fazla" diye konuştu.

İlçedeki bahçelerde 3 çeşit kayısı yetiştirildiğini söyleyen Günday, "Abrigoz dediğimiz kayısımız var iri oluyor, güz kayısımız var, bir de şekerpare dediğimiz kayısımız var. Abrigoz dediğimiz kayısımız ihracata gidiyor, kayısımız sofralıktır, tadı çok güzeldir" sözlerini kullandı.

Kayısıyı ihraç eden üretici Engin Toper ise mevsimlik işçilerle kayısıları hasat ettiklerini ve bu yıl üretimin yüzlerini güldürdüğünü söyledi.