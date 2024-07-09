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Güncel
AA 09.07.2024 11:02

Çorum'da sağanak ve dolu nedeniyle 73 köydeki ekili araziler zarar gördü

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum'da yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından kurum görevlilerinin hasar tespit çalışmalarına başladığını söyledi.

Çorum'da sağanak ve dolu nedeniyle 73 köydeki ekili araziler zarar gördü

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Mecitözü'nde 30, Uğurludağ'da 15, il merkezinde 10, Osmancık'ta 6, Kargı'da 5, Ortaköy'de 3 ve Sungurlu ile Laçin'de ikişer olmak üzere toplam 73 köyde henüz hasat edilmemiş hububat, soğan, pancar, ayçiçeği, mısır, nohut gibi ürünlerde, sebze ve meyve bahçeleri ile seralarda zarar oluştuğuna dikkati çekti.

Çorum'da sağanak ve dolu nedeniyle 73 köydeki ekili araziler zarar gördü

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini anlatan Göktekin, hazırlanacak hasar tespit raporunun Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceğini söyledi.

Hasar bedelleri ödenecek

Tarım Sigortaları (TARSİM) Bölge Müdürlüğüne 2 bin 169 çiftçinin ihbarda bulunduğunu ifade eden Göktekin, ekspertizlerin çalışmasını tamamlamasının ardından hasar bedellerinin TARSİM tarafından üreticilere ödeneceğini açıkladı.

Göktekin, doğal afet sonrası tarım sigortasının öneminin tekrar ortaya çıktığına işaret ederek, üreticilerin hem ürünlerini hem de kazançlarını güvence altına almak için sigorta yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

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