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Güncel
İHA 09.07.2024 10:29

Nasreddin Hoca Sanat Sempozyumu tamamlandı

Eskişehir'de düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki Nasreddin Hoca Sanat Sempozyumu 23 ülkeden 40 sanatçının katılımı ile tamamlandı.

Nasreddin Hoca Sanat Sempozyumu tamamlandı
[Fotograf: İHA]

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan Ermeni kilisesinde, 23 ülkeden 40 sanatçının katılımıyla düzenlenen ve 3 gün süren Nasreddin Hoca Sanat Sempozyumu tamamlandı.

Ressamların, icra ettikleri Nasreddin Hoca temalı eserler Sivrihisar Belediyesi'nde sergilenmeye başladı.

Nasreddin Hoca Sanat Sempozyumu tamamlandı

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, katılım sağlayan sanatçılara teşekkür ederek plaket takdim etti.

Dökmeci, "Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivallerimiz bundan sonra daha da çok sanat ağırlıklı olacak. Burada sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi 'Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur'" dedi.

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