Kahramanmaraş'ta silah ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elbistan ilçesinde bazı kişilerin yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu tüfek ile 21 ruhsatsız tabanca, 20 av tüfeği, 3 bin 53 tabanca mermisi, 670 tüfek fişeği, 25 bıçak, 3 kama, 1 kılıç, 1 satır, 19 şarjör, 2 namlu ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.