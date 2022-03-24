Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 05:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'da yaşamı olumsuz etkileyen kar, tipi ve soğuk hava, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Bölgede bir süredir etkili olan kar ve tipi, akşam da aralıklarla devam ediyor.
Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte, zaman zaman trafik kazaları meydana geliyor.
Şenkaya ilçesinde de köylerine gitmek isteyen ancak fırtına nedeniyle kara saplanan vatandaşların aracı, halat ve çekici yardımıyla kurtarıldı.
Öte yandan ilçenin Aktaş Mahallesi kırsalında kar nedeniyle yolda kalan öğrenci servisini de jandarma ve Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kurtardı.
Etiketler: Erzurum Kar Yağışı
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