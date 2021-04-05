Erzurumlu kadınlar eğitim alıp endemik türleri ve aromatik bitkileri tanıyorlar. Böylece hem iş sahibi oluyor, hem de gelir elde ediyorlar.

Erzurum'da Kadın Doğa El Ele projesinin tanıtımına kadın siyasetçiler ve bilim insanları da katıldı. Toplantıda bölgesel tarımın önemi ve kadınların üretime katılması vurgulandı.

Üretimin kalitesinin artması amaçlanıyor

Ak Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, kadınların aldığı eğitimin öneminden bahsetti:



"Erzurum'da, özellikle Erzurum'un tarıma uygun ilçelerinde kadın çiftçilerimizin üretimlerini artırmak, üretimin kalitesini yükseltmek, ürettiklerini doğru bir şekilde satmak ve pazarlamak için bir eğitime başladık."

İlk etapta 45 kadın eğitimden faydalandı

Proje, kadınları oldukça memnun etti. Projeye ilk etapta katılan 45 kadın eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Erzurumlu kadınlara olan desteğini ifade etti:

"Bu bitkilerin, bu şifalı otların gelecek kuşaklara aktarılması, bölgede ekonomi yaratılması, bu mirasın korunması adına kadınlarla el ele yapılan bu çalışmayı biz de bakanlık olarak destekliyoruz."

