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Güncel
AA 27.02.2024 12:57

Erzurum'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzurum'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

F.A. idaresindeki otomobil, Yunusemre Mahallesi'ndeki Sancak ve Şehit İbrahim Sulak caddelerinin kesiştiği kavşakta, E.D'nin kullandığı servis minibüsü ile çarpıştı.

Kontrolden çıkan bu araçlar, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarptı.

Kazada sürücülerden F.A. ile yolculardan M.B.S. ve Mirseydin Akdemir yaralandı.

Erzurum'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ağır yaralı olan Akdemir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Erzurum Trafik Kazası
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