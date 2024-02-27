Duman 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 27.02.2024 12:32

Ağrı'da gençler badmintonta yarıştı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Badminton Gençler Grup Müsabakaları, final karşılaşmalarının ardından tamamlandı.

Ağrı'da gençler badmintonta yarıştı

Türkiye Okul Sporları Daire Başkanlığının 2023-2024 sezonu faaliyet takviminde yer alan müsabakalara, 10 ilden 8 kız, 12 erkek takımı olmak üzere 150 sporcu katıldı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 2500 Kişilik spor salonunda 23-26 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda, genç sporcular kıyasıya mücadele etti.

Genç Erkekler kategorisinde Erzincan Spor Lisesi şampiyon olurken, Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ikinci, Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Iğdır 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı. Genç Kızlar kategorisinde ise Erzincan Anadolu Lisesi birinciliği elde ederken, Erzincan Spor Lisesi ikinci, Van Spor Lisesi üçüncü, Van Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi de dördüncü oldu. Dereceye giren okul takımlarına başarı belgeleri ve madalyaları, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve okul idarecileri tarafından verildi. 

ETİKETLER
Ağrı
Sıradaki Haber
Bingöl’de 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:35
Almanya'da geçmişin tekrarlanabileceği endişesi halkı sokaklara döktü
12:38
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız: İsrail'in ihlal etmediği bir hukuk kuralı yok
12:32
Belen'de deprem konutlarının inşasının yüzde 65'i tamamlandı
12:26
İstanbul'da metrobüs: Metrelerce kuyruk oluştu
12:20
Terk edilmiş köyde tek başına yaşıyor
12:20
Piyasalar, büyüme, ihracat ve enflasyon verilerine odaklandı
Adıyaman şehitliğindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı
Adıyaman şehitliğindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı
FOTO FOKUS
KAAN'dan yeni görüntü: Bu uçan Türk'ün sesi...
KAAN'dan yeni görüntü: Bu uçan Türk'ün sesi...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ