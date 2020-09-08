Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık koordinesinde, Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile Trabzon/Maçka Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje kapsamında, Maçka Altındere Alabalık Üretme İstasyonu'nda 15 bin alabalık yavrusu üretildi.

Kırmızı benekli balıklar, Olur Kaymakamı İlker Eker, Olur Belediye Başkan Vekili Gürsel Akpınar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yaşar Mesut Bakır, İlçe Jandarma Komutanı Selahattin Şahin, İlçe Emniyet Amiri Durmuş Candan, Erzurum Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Demirci, Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelleri ve siyasi parti temsilcilerinin katımıyla Ürünlü Göleti'ne bırakıldı.

Kaymakam Eker, tüm balık türlerinin gelecek nesillere aktarılması için av zamanlarına uyulmasının önemli olduğunu aktardı.

Eker, yeni balıkların göleti şenlendireceğini belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.