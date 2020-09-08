Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki iş yerlerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 25 cep telefonu, 1650 paket sigara, 920 puro, 100 şişe içki ele geçirdi.
Polis ekipleri, üç kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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