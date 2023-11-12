Erzurum jandarma bölgesinde 10 ayda 145 trafik kazası

Yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen ülkemizde bir çok canın yitirilmesine sebep olan trafik kazalarının önüne geçilemiyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı’nın ülkemizdeki 10 aylık kaza istatistiklerine bakıldığında kazalara neden unsurlarda sürücü hataları önemli şekilde ön plana çıkarken kusur olarakta ; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak olarak tespit edildi.

Erzurum Jandarma bölgesinde 2023 Ekim ayı içinde 15 yaralamalı-ölümlü kazada, 3 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı. Erzurum’da 2023 yılının 10 ayında jandarma sorumluluk alanında toplam 145 ölümlü-yaralamalı kazada, 21’i maddi hasarlı, 7 ölümlü ve 226 yaralı olarak işlem gördü.