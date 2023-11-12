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Güncel
İHA 12.11.2023 17:49

Erzincan’da fidanlar toprakla buluşturuldu

Erzincan’da Milli Ağaçlandırma Günü’nde `Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes` sloganıyla gerçekleşen fidan dikim etkinliğinde, oluşturulan 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı’nda binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Erzincan’da fidanlar toprakla buluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde `Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes` sloganıyla başlatılan etkinlikte Cumhuriyetin 100. yılına özel 2023 farklı yerde milyonlarca fidan toprakla buluşturuldu. Bu çerçevede ülke genelinde olduğu gibi Erzincan’da da kurulan “100. Yıl Cumhuriyet Ormanı” için ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. Atatürk Kent Ormanında gerçekleştirilen etkinlikte hazırlanan ağaç fidanlarının dikimi yapılarak geleceğe nefes olundu.

81 ilde 2023 farklı noktada ve aynı anda gerçekleştirilen `Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes` fidan dikim kampanyasına ilişkin konuşan Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, “100. Yıl Cumhuriyet Ormanımızın ilk fidanlarını toprakla buluşturacağız. Bu bereketli topraklar, Rabbimizin bize sunduğu lütufla daha da zenginleşecek. Erzincan Cumhuriyetin 100. yılında tüm renkleriyle bizlere bahşedilen her güzellikleri kuşanacak ve yemyeşil bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyecektir” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Yusuf İzci ile beraberindeki kurum müdürleri, jandarma ekipleri, öğrenciler, çeşitli STK’lar ve vatandaşlar hep birlikte, saatler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

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