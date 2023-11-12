Çok Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 12.11.2023 17:38

40 dönüm bahçe küle döndü, asırlık ceviz ağaçları yandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm bahçe küle döndü. Arazide bulunan asırlık ceviz ağaçları yangında zarar gördü.

40 dönüm bahçe küle döndü, asırlık ceviz ağaçları yandı

Yangın, Gürün ilçesi Suçatı Mahallesi Ağ Burun mevkiinde çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine Gürün Belediyesine ait itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Çıkan yangında 40 dönümlük arazi küle dönerken, bahçede bulunan asırlık ceviz ağaçları ile sumak ağaçları zarar gördü. Jandarma ekiplerinin yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmaları sürerken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasına devam ettiği öğrenildi. 

ETİKETLER
Sivas Yangın
Sıradaki Haber
Elazığ'da 1 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
18:58
Bakan Yerlikaya Türkiye-İran güvenlik duvarını inceledi
18:53
Bakan Koca Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyan geminin görüntülerini paylaştı
18:48
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hamas'ın hastaneye saldırıp ilaç çaldığını yalanladı
18:55
BM kuruluşları: Acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz
18:14
Doktorlar İsrail'in hastanelerdekilere güvenli çıkış verildiğini yalanladı
Meteoroloji'den 13 kente uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den 13 kente uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Lara Plajı'nda hortum paniği
Lara Plajı'nda hortum paniği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ