Kent merkezine 14 kilometre mesafede, Erzincan Belediyesine ait mesire alanına gelen vatandaşlar, hazmı kolaylaştıran doğal maden suyundan almak için sıraya giriyor.

Araçlarıyla bölgeye gelen vatandaşlar, iftar öncesi yanlarındaki bidon ve şişeleri maden suyuyla doldurup evlerine götürüyor.

Hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi nedeniyle ramazanda da tercih edilen ve yörede "ekşi su" olarak bilinen doğal maden suyu, vatandaşlarca özellikle iftarda tüketiliyor.

Yöre sakinlerinden Nebi Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orucunu "ekşi su" ile açmanın, yörede geleneksel hale geldiğini belirtti.

Maden suyunun hazmı kolaylaştırdığı için iftar sofralarında tercih edildiğini belirten Gül, "Erzincan'da yaşamanın böyle bir güzelliği var. Dışarıdan gelen insanlar bu suyun böyle boşa akıp gitmesine hayret ediyorlar. Erzincanlılar özellikle ramazan ayında bu suyu kendi imkanlarıyla buraya gelip şişelere doldurup götürüyorlar. Hazmı kolaylaştırıyor ve bu suyun iftar sofrasında bulunması ve buraya gelip insanların su doldurarak vakit geçirmeleri bir gelenek haline geldi. Ekşi su, sofralarımızın olmazsa olmazı." diye konuştu.

Vatandaşlardan Halil Duman da, "Burada bulunan doğal maden suyundan sürekli alıp içiyoruz. Bu suyun böbreklere ve hazımsızlığa iyi geldiği söyleniyor. Ramazanda ise buranın daha farklı bir güzelliği oluyor. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sedat Özcan ise insanların hem vakit geçirmek hem de sağlıkları için bu çeşmelere gelerek doğal maden suyunu şişelere doldurup iftar sofralarına götürdüklerini söyledi.