Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu akademisyenleri Hırvatistan’da Erzincan’ın yöresel ürünlerini ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ni tanıttı.

Erasmus personel hareketliliği çerçevesinde Hırvatistan’ın Split kentinde bulunan Aspira Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Gastronomi Bölümüne ziyaret gerçekleştirildi.

Etkinliğe EBYÜ Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Güneş, Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Alagöz ve Üniversite idari personeli Serkan Güneş katıldı.

Ziyaret esnasında Aspira Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Gastronomi Bölümü mutfak uygulama alanı, akademik çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında karşılıklı bilgiler alınırken, ayrıca her iki ülkenin mutfak kültürü hakkında kültürel alışverişte bulunuldu.