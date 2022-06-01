Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 15:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da 2 kaçak göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.
Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı. Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak Köyündeki jandarma kontrol noktasında, durumundan şüphelenilen M.Ç. idaresindeki bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Araçta bulunan sürücü M.Ç. ile L.B. hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Ardahan Düzensiz Göçmenler
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