Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı. Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak Köyündeki jandarma kontrol noktasında, durumundan şüphelenilen M.Ç. idaresindeki bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Araçta bulunan sürücü M.Ç. ile L.B. hakkında da yasal işlem başlatıldı.