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Kaymakam Hüseyin Kaptan da heyelanlar sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu, çalışmaları denetledi.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Artvin'de öğle saatlerinde etkili olan yağışın ardından ilçeye bağlı Esenyaka, Tarakçılar, Yağcılar ve Yarbaşı köy yollarında farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi.

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