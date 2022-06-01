Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de heyelanlar nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf AA]
Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
Artvin'de öğle saatlerinde etkili olan yağışın ardından ilçeye bağlı Esenyaka, Tarakçılar, Yağcılar ve Yarbaşı köy yollarında farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi.
Heyelanlar nedeniyle 4 köyü yolu ulaşıma kapandı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince yolların açılması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, Esenyaka köyünden ilçeye dönerken heyelan nedeniyle 3 araç içinde mahsur kalan 4 kişi, İlçe Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmayla kurtarıldı.
Kaymakam Hüseyin Kaptan da heyelanlar sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu, çalışmaları denetledi.
Son Haberler
- 16:39
- 16:36
- 16:28
- 16:39
- 16:02
Sıradaki Haber
Okullar ne zaman kapanacak 2022? Karne günü ne zaman? Yaz tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz