Çok Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.10.2024 10:34

Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Erzincan'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Fuat K'nin (51) kullandığı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Bulgurçayırı mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan kar direğine, ardından kayalıklara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile Z.K. (53) ve G.Ç.K'yi (21), yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:58
Adana Lezzet Festivali'nde hedef 1,5 milyon ziyaretçi
17:26
Katil Netanyahu, İran'a verilecek karşılığı görüşmek için "güvenlik toplantısı" yapacak
17:24
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
17:22
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'deki hastane yerleşkesi ve okul saldırılarını kınadı
17:11
Bir kilo zeytinin maliyeti 34,2 lira
16:49
"Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiası yalanlandı
Hasta Dostları Hastanesi'nde prematüre bebekler İçin yeni bölüm
Hasta Dostları Hastanesi'nde prematüre bebekler İçin yeni bölüm
FOTO FOKUS
Çatıdaki yangını bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı
Çatıdaki yangını bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ