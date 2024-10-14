Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Fuat K'nin (51) kullandığı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Bulgurçayırı mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan kar direğine, ardından kayalıklara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile Z.K. (53) ve G.Ç.K'yi (21), yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı.
Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.