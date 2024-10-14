Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekipleri, bu kapsamda yürüttükleri çalışmalarda, 2 şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceğini belirledi.
Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 poşet içinde 730 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.