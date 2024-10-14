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Güncel
AA 14.10.2024 10:28

Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, bu kapsamda yürüttükleri çalışmalarda, 2 şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceğini belirledi.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 poşet içinde 730 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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