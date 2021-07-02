İlçede Kaymakamlık ve Belediye ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının (KEMAV) ortaklaşa düzenlediği şenliğin açılış programında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sporcular, mehteran gösterisini izledi.

Ardından düzenlenen bisiklet yarışlarında sporcular kıyasıya mücadele etti.

Salgın nedeniyle uluslararası düzeyde katılım düşük

KEMAV Başkanı Mustafa Feridun Çelikmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen etkinliklerin renkli geçeceğini söyledi.

Salgın nedeniyle uluslararası katılımın düştüğünü ifade eden Çelikmen şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki aşılama ve sonraki süreçte, yani gelecek yıl daha geniş katılımlı olacak. Wingsuit, paramotor, günübirlik trekking ve birbirinden heyecan verici hava sporları, kaya tırmanışı olacak. Eğer barajlardan su bırakırlarsa yüzme yarışması da olacak. Malumunuz kuraklık var, barajlarda su sorunu var ve şu an itibarıyla Karasu Nehri'nde su seviyesi oldukça düşük. Suyla alakalı sıkıntımız var. Su sıkıntısını çözersek su sporlarında başka etkinlikler de yapacağız. Kano, dragon, batı yarışları gibi etkinliklerle de çıtayı yükseltiyoruz."

Adrenalin dolu şenlik 5 gün sürecek

Karanlık Kanyon olarak bilinen Gabani bölgesindeki şenliklere bu sene milli dağcılar Tunç Fındık ve Zorbey Aktuyun da aralarında bulunduğu 60 dağcı, 50 su sporcusu, 10 bisikletçi, 20 "Buse Jamp" ve "Wingsuit" (yarasa atlayışı), 60 trekking branşında olmak üzere 200 sporcu katılıyor.

Kemaliye ilçesinde 5 gün sürecek olan etkinlikler kapsamında sporcular Gabari bölgesinde "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkuruna tırmanacak, buradan "Cennete açılan kapı" adı verilen platformdan wingsuit atlayışı gerçekleştirecek.

Karanlık Kanyon'da, "Sırat on Fırat" hattından basejump etkinliğinin de yapılacağı festivalde, şehitler anısına 50 sporcunun katılımıyla yüzme, bisiklet, kano, dragon bot yarışları gerçekleştirilecek.