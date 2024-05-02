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Güncel
AA 02.05.2024 11:15

Erzincan'da üniversite öğrencileri, manevi rehberlerle Girlevik Şelalesi çevresini temizledi

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğündeki manevi rehberler, üniversite öğrencileri ile turistik ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'nde çevre temizliği yaptı.

Erzincan'da üniversite öğrencileri, manevi rehberlerle Girlevik Şelalesi çevresini temizledi

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Piri Sami Öğrenci Yurdu'ndaki üniversite öğrencilerine manevi rehberlik yapan Mehmet Kurtaran ile Enfal Baytekin, öğrencilerle Girlevik Şelalesi ve Atatürk Parkı'nda çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Gönüllü grup, doğal güzelliğe sahip turistik bölgeyi atıklardan arındırdıktan sonra piknik de yaptı.

İl Müftüsü Muharrem Gül, farkındalık oluşturmak için öğrencilerle etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlerin bilinç ve farkındalıklarının artırılmasına yönelik etkinlikleri çok değerli ve önemli bulduğunu ifade eden Gül, "Hazreti Peygamber'in 'temizlik imanın yarısıdır' hadisişerifini şiar edinerek düzenlenen program ile gençlerimizde çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması, İslam dininin temizliğe verdiği öneme dikkat çekilmesi amaçlanmıştır." diye konuştu.

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