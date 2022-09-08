Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun, yüzde 80'lik rekor bir karşılama ile açıkladığı, KYK Yurt 1. faz yerleştirme sonuçlarına göre Erzincan’da eğitim görecek tüm öğrenciler yurtlara yerleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, "Bakanımızın açıklamalarında da belirttiği üzere 1. faz yerleştirme sonuçlarında ülkemizde rekor bir karşılamaya imza attık. Bu sonuçlara göre Erzincan’da eğitim görecek hiçbir öğrencimiz açıkta kalmayıp, hepsi yurtlarımıza yerleştirilmiştir. Buradan ilimize gelip eğitim görecek olan ve yurtlarımızda misafir edeceğimiz tüm öğrenci kardeşlerimize, ilimize ve yuvanıza hoş geldiniz, eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz" denildi.