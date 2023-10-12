Açık 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.10.2023 22:10

Erzincan'da tüm öğrenciler eş zamanlı 24 dakika kitap okudu

Erzincan Valiliğinin "Candır Kitap Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında kentteki tüm okullarda eş zamanlı kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Erzincan'da tüm öğrenciler eş zamanlı 24 dakika kitap okudu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilki yapılan etkinlik için Vali Hamza Aydoğdu, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Aydoğdu'nun da katılımıyla kentteki tüm okullarda eş zamanlı 24 dakika kitap okundu.

Etkinliğe önümüzdeki süreçlerde esnaf ve vatandaşlar da dahil edilecek.

Aydoğdu, empati yapma duygusunu artırmanın tek yolunun kitap okumaktan geçtiğini belirtti.

Okuma seferberliğine gösterilen ilgi ve bu konuda ortaya konulan çabanın önemli olduğunu ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Erzincan'da her perşembe günü 09.00 ila 09.24 arasında okulda, sokakta ve iş yerinde şehrin plakasının 24 olması nedeniyle 24 dakika kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Okuma alışkanlığı çok çok değerli ve önemli. Küçük yaşlarda hem çocuklarımıza hem gençlerimize bunu aşılamamız gerekiyor çünkü okumak hakikaten insana yeni ufuklar açıyor. Kişinin okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneği gelişiyor. Aslında bugün toplumumuzda yaşadığımız bütün sıkıntıların temelinde okuma alışkanlığının eksik olması yatıyor. Onun için bir kitabı okuyup kapattıktan sonra zihnimizde bir cümle bile kalıyorsa o kitap amacına ulaşmıştır diyoruz."

Vali Aydoğdu, etkinliğin ardından okul öğretmenleri ile bir süre sohbet etti.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Lapseki'de "Ahilik Haftası" kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:31
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı
23:25
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 1537'ye yükseldi
23:23
Lübnan, İsrail'i sınır ihlalleri nedeniyle BMGK'ya şikayet edecek
23:21
Filistin Başbakanı Iştiyye: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için Mısır'la çalışıyoruz
23:17
Kassam Sözcüsü: Düşman, Gazze'ye karadan saldırmaya cüret ederse büyük kayıplar verecek
23:18
Türkiye genelinde "Huzurlu Sokaklar" uygulaması
Filistinliler BM binasına sığındı
Filistinliler BM binasına sığındı
FOTO FOKUS
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ