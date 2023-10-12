Erzincan'da tüm öğrenciler eş zamanlı 24 dakika kitap okudu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilki yapılan etkinlik için Vali Hamza Aydoğdu, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Aydoğdu'nun da katılımıyla kentteki tüm okullarda eş zamanlı 24 dakika kitap okundu.

Etkinliğe önümüzdeki süreçlerde esnaf ve vatandaşlar da dahil edilecek.

Aydoğdu, empati yapma duygusunu artırmanın tek yolunun kitap okumaktan geçtiğini belirtti.

Okuma seferberliğine gösterilen ilgi ve bu konuda ortaya konulan çabanın önemli olduğunu ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Erzincan'da her perşembe günü 09.00 ila 09.24 arasında okulda, sokakta ve iş yerinde şehrin plakasının 24 olması nedeniyle 24 dakika kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Okuma alışkanlığı çok çok değerli ve önemli. Küçük yaşlarda hem çocuklarımıza hem gençlerimize bunu aşılamamız gerekiyor çünkü okumak hakikaten insana yeni ufuklar açıyor. Kişinin okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneği gelişiyor. Aslında bugün toplumumuzda yaşadığımız bütün sıkıntıların temelinde okuma alışkanlığının eksik olması yatıyor. Onun için bir kitabı okuyup kapattıktan sonra zihnimizde bir cümle bile kalıyorsa o kitap amacına ulaşmıştır diyoruz."

Vali Aydoğdu, etkinliğin ardından okul öğretmenleri ile bir süre sohbet etti.