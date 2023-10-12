Lapseki'de "Ahilik Haftası" kutlandı

Öğrencilerin sınavları nedeniyle ekim ayına ertelenen "Ahilik Haftası" kutlama programı, okulun toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Programda öğrenciler giydikleri giysilerle farklı meslek gruplarından esnafı canlandırdı.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni İsmail Doğan, programda yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerleri içerisinde barındıran meslek etiğinin ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturan ahilik kavramının, Kırşehir'de Ahi Evran-ı Veli ile doğduğunu, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan da günümüze kadar ulaştığını söyledi.

Ahilik kültürünün çırak, kalfa, usta ilişkisi içinde meslek edindirmeyi amaçlayan Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikim olduğunu ifade eden Doğan, "Ahilik hile yapmamak, fahiş fiyata, mal satmamak, yalan söylememek demektir. Bizler de İmam Hatip Ortaokulu olarak, Ahilik Haftası ile ilgili hazırlamış olduğumuz etkinliğimizle, çocuklarımıza ve gençlerimize ahilik kültürünü ve değerlerini öğretmeyi, bir nebzede olsa yaşatabilmeyi amaçladık." dedi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Çelik, Okul Müdürü Sezgin Tuna, okulun öğretmenleri ve öğrenci velileri katıldı.

Ayrıca, okul bahçesinde öğrenci velileri, Okul Aile Birliği yararına yaptıkları yiyeceki sattı.