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Güncel
AA 29.07.2024 09:26

Erzincan'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Erzincan'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

M.Ş’nin (27) kullandığı hafif ticari araç, Erzincan-Çağlayan kara yolu Yalınca köyü mevkisinde, Yüksel Çubuk idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Nedime Çubuk’un (80) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yüksel Çubuk ise ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çubuk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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