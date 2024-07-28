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Güncel
AA 28.07.2024 17:38

Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Uşak'ta refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kuzey Çevre Yolu'nda ilerleyen Ü.S. (44) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Kazanın etkisiyle devrilen otomobil daha sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki H.Y. (17), H.S. (24), İ.A. (16), M.E.T. (15) ve H.A. (15) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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