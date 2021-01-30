Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Karayolları ekiplerince Erzincan-Erzurum, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında başlatılan tuzlama ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.
Erzincan Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yürütüyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Yağış
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