Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamada, yaz mevsiminin önemli sorunlarının başında gelen sivrisineklerle mücadele için özellikle sazlık alanlardaki larvayla savaşta teknolojinin olanaklarından faydalanıldığı belirtildi.

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, insan gücünün yetişemediği sulak alan ve sazlık gibi noktalarda ilaçlama droneleri yardımıyla ilaçlama yaptığı anlatılan açıklamada, böylece vatandaşların sağlığını tehdit edecek unsurların önüne geçilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, bu yöntemde dronenin içerisine suda çözülebilen tablet şeklindeki ilaçların yerleştirilmesinin ardından bu ilaçların uygun alanlara bırakıldığı belirtilerek bu ilaçların suda çözülmesiyle özellikle sazlık alanlardaki larvaların zararsızlaştırıldığı kaydedildi.

Kentte bu yöntemle Ekşisu Mesire Alanı'nda ilaçlama yapan belediye görevlilerinin drone ile ilaçlama çalışmalarının yaz boyunca süreceği aktarıldı.