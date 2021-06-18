Korkut Anaokulu Müdürü Jale Arık tarafından Pınarüstü köyü kırsalında gerçekleştirilen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Veli ve öğretmenlerin katıldığı uçurma şenliğinde öğrenciler, gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı.

Arık, gazetecilere, normalleşme sürecinin başlamasıyla uçurtma şenliği düzenlediklerini söyledi.

Salgın kurallarına uyarak yaptıkları şenliğin öğrenci ve velilere moral olduğunu belirten Arık, çocuklara güzel bir gün geçirmeleri için fırsat tanıdıklarını aktardı.