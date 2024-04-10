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Güncel
İHA 10.04.2024 18:30

Erzincan’da meyve fidanı satışı başladı

Erzincan’da bahar ayının habercilerinden fidanların toprakla buluşma dönemi başladı. Pazar tezgahlarında satışa sunulan çeşit çeşit meyve fidanları 100 TL’den alıcısını buluyor.

Erzincan’da meyve fidanı satışı başladı

İlkbahar mevsimine girilmesiyle Erzincan’da meyve fidanını satışlarına başlanıldı. Her hafta pazartesi günleri Buğday Meydanına kurulan halk pazarında elma, armut, şeftali, nektarin, kiraz, vişne, kayısı, hurma ve ceviz fidanları müşterisini bekliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte çeşitli meyve fidanları piyasada boy göstermeye başlarken, fidan satıcıları fiyat artışının çok olmadığını belirtti.

Fidan satıcısı Kenan Türk, “Bunlar muhtelif elma, armut, şeftali, nektarin, kiraz, vişne, kayısı, hurma ve ceviz, asma yani muhtelif fidanların hepsi burada mevcut. Şu an fidanlar 100 TL civarında. Gül ise 40 TL. En çok ceviz fidanı tercih ediliyor ve bunun fiyatı da 100’TL'dir ama fidanına göre de, cinsine göre de değişkenlik gösteriyor. Şuan satışlarımızda biraz hareketlenme ve talep var ama bakalım geçen yıllara göre biraz düşüş var gibi. Nisan ayının sonuna kadar satışlarımız devam eder” dedi.

Vatandaşlara uyarı

Fidan satıcısı, vatandaşlara bir takım uyarılarda bulunarak, `Bazıları aşılı ceviz diye deli ceviz diye adlandırılan fidanları satıyorlar. Diğer meyve fidanları da sahte, onları burada 'aşılı' diye pazarlıyorlar. Bu fidanları almasınlar bunlar fazla meyve vermez. Biz kendimiz üretip kendimiz satıyoruz, onlar sahtesini yapıyor. Vatandaşlarımız bu farkı gözeterek alışveriş yapsınlar” şeklinde konuştu.

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