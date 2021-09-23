Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da, farklı suçlardan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, iki "hırsızlık" olayı ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin, Munzur Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P, savcılık işlemlerinin ardından tutuklandı.
Etiketler: Erzincan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Hırsızlık
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