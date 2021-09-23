Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Hatay, Osmaniye, Tokat, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ordu, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un güneyi, Van'ın kuzey ve batısında görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.