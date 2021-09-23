Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da çıkan yangında 8 bin civciv telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangında 8 bin civciv telef oldu.
Örencik köyü Çaykol Mahallesi'nde Hayrettin Yerlikaya'ya ait tavuk kümesinde gece saatlerinde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden bir kişi, durumu kümes sahibine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Tamamen yanan ahşap kümesteki 8 bin civciv telef oldu.
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