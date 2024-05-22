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Güncel
İHA 22.05.2024 10:32

Erzincan'da kaybolan kişinin cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu

Erzincan’ın Tercan ilçesinde ikamet eden ve birkaç gündür kendisinden haber alınamayan Adem Gündoğdu’nun cesedi Elazığ’ın Keban ilçesinde Fırat Nehri'nde bulundu.

Erzincan'da kaybolan kişinin cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu
[Fotograf: İHA]

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan Adem Gündoğdu’dan yakınları birkaç gündür haber alamadı. Aile durumu jandarmaya ihbar etti.

Elazığ’ın Keban ilçesi Zırki bölgesi Akçatepe köyü yakınlarında, Fırat Nehri üzerinde, balıkçılık yapan işçiler tarafından su üzerinde hareketsiz yatan bir kişi fark edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Cesedin Adem Gündoğdu’ya ait olduğu belirlendi

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemelere göre cesedin, 60 yaşındaki Adem Gündoğdu’ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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