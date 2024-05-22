Erzincan'da kaybolan kişinin cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan Adem Gündoğdu’dan yakınları birkaç gündür haber alamadı. Aile durumu jandarmaya ihbar etti.
Elazığ’ın Keban ilçesi Zırki bölgesi Akçatepe köyü yakınlarında, Fırat Nehri üzerinde, balıkçılık yapan işçiler tarafından su üzerinde hareketsiz yatan bir kişi fark edildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk incelemelere göre cesedin, 60 yaşındaki Adem Gündoğdu’ya ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.