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Güncel
AA 22.05.2024 10:13

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari araç ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

H.A. (72) idaresindeki hafif ticari araç, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Derekarabağ köy mevkisinde Ö.A. (39) yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü H.A. ile tarım aracı sürücüsü Ö.A, tarım aracında bulunan U.A. (38) ve B.Y.A. (3) yaralandı.

Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A. ile U.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ö.A. ile B.Y.A. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaldırıldı.

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