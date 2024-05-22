Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

H.A. (72) idaresindeki hafif ticari araç, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Derekarabağ köy mevkisinde Ö.A. (39) yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü H.A. ile tarım aracı sürücüsü Ö.A, tarım aracında bulunan U.A. (38) ve B.Y.A. (3) yaralandı.
Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A. ile U.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ö.A. ile B.Y.A. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaldırıldı.