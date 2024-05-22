Şanlıurfa'da kimyon hasadı başladı

Türkiye'de kimyon üretiminin yüzde 30'unun karşılandığı tarım kenti Şanlıurfa’da başlayan kimyon hasadında verimin yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, hasat zamanı gelen ürünleri, tarlada yakından görmek için ziyaretlerine devam ediyor.

Aksoy, Eyyübiye ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde Mehmet Türk'e ait 22 dekar alanda kimyon üretiminin yapıldığı tarlayı ziyaret etti. İşçilerin elle yaptığı hasadı yerinde inceleyen Aksoy, kimyon üretiminin Şanlıurfa’da 50 dekar alan üzerinde yapıldığını ve 3 bin 500 ton verime elde ettiklerini anlattı.

Bu yıl yağışlarının düzenli yağmasıyla hububat ürünlerinde yüksek verim elde edilmesi bekleniyor.

"50 bin dekar alanda 3 bin 500 ton kimyon üretimi yapıyoruz"

Hasat sonrası açıklama yapan Aksoy şöyle konuştu:

"Şimdi Şanlıurfa ilimizin Eyyübiye ilçesinin Sağlık Mahallesi'ndeyiz. Özellikle devletimizin Güneydoğu Anadolu Projesiyle (GAP) sulama alanlarını artırması ve bölgenin suya kavuşmasıyla iki ürün alıyoruz. Şu anda burada birinci ürün olarak ekilen kimyonun hasadındayız. Şanlıurfa’mızda yaklaşık 50 bin dekar alanda kimyon üretimi yapılıyor. Bu hasattan 3 bin 500 ton da kimyon elde ediyoruz. Kimyon hem gıda sanayinde hem kozmetik sanayinde hem de kimya sanayinde kullanılan bir üründür. Bizim için de Şanlıurfa için de bir katma değer üretiyor. Hem üreticilerimiz 2 ürün alarak alternatif ürün denemiş oluyorlar. Hem de tarlaları boş kalmamış oluyor."

Özellikle bu yıl Şanlıurfa’da ve GAP bölgesinde yağışların düzenli olmasıyla buğday, mercimek, kimyon ve diğer ürünlerin veriminin arttığını söyleyen Mehmet Aksoy, "Normalde biz dekara 100 kilogram 120 kilogram alıyorduk ama inşallah bu sene kimyonda da 150'yi zorlayacağız gibi görünüyor. Böyle bereketli bir yıl oldu. Çiftçimize de üreticimize de çalışan emekçi kardeşlerimize de inşallah hayırlı olur. Bereketli bir yıl olur. Türkiye'de üretilen kimyonun yüzde 30'unu biz üretiyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz" dedi.

"Kimyon buğday ve arpaya göre iyi kar bırakıyor"

Yaşadığı mahallede ilk kez kimyon eken çiftçi Mehmet Türk, "Buğday ve arpaya göre daha iyi kar bırakıyor. Bundan sonra pamuk ve yer fıstığını da daha rahat ekebilirim. İnşallah bundan kar ederiz de ekimini sürdürürüm. Böylelikle bölgede alternatif ürünlerin ekimi sayesinde Şanlıurfa’dan dışarıya daha az mevsimlik tarım işçisi gitmiş olur" diye konuştu.