Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 22.05.2024 10:01

Şanlıurfa'da kimyon hasadı başladı

Türkiye'de kimyon üretiminin yüzde 30'unun karşılandığı tarım kenti Şanlıurfa’da, elle yapılan hasat başladı.

Şanlıurfa'da kimyon hasadı başladı
[Fotograf: İHA]

Türkiye'de kimyon üretiminin yüzde 30'unun karşılandığı tarım kenti Şanlıurfa’da başlayan kimyon hasadında verimin yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, hasat zamanı gelen ürünleri, tarlada yakından görmek için ziyaretlerine devam ediyor.

Aksoy, Eyyübiye ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde Mehmet Türk'e ait 22 dekar alanda kimyon üretiminin yapıldığı tarlayı ziyaret etti. İşçilerin elle yaptığı hasadı yerinde inceleyen Aksoy, kimyon üretiminin Şanlıurfa’da 50 dekar alan üzerinde yapıldığını ve 3 bin 500 ton verime elde ettiklerini anlattı.

Bu yıl yağışlarının düzenli yağmasıyla hububat ürünlerinde yüksek verim elde edilmesi bekleniyor.

Şanlıurfa'da kimyon hasadı başladı

"50 bin dekar alanda 3 bin 500 ton kimyon üretimi yapıyoruz"

Hasat sonrası açıklama yapan Aksoy şöyle konuştu: 

"Şimdi Şanlıurfa ilimizin Eyyübiye ilçesinin Sağlık Mahallesi'ndeyiz. Özellikle devletimizin Güneydoğu Anadolu Projesiyle (GAP) sulama alanlarını artırması ve bölgenin suya kavuşmasıyla iki ürün alıyoruz. Şu anda burada birinci ürün olarak ekilen kimyonun hasadındayız. Şanlıurfa’mızda yaklaşık 50 bin dekar alanda kimyon üretimi yapılıyor. Bu hasattan 3 bin 500 ton da kimyon elde ediyoruz. Kimyon hem gıda sanayinde hem kozmetik sanayinde hem de kimya sanayinde kullanılan bir üründür. Bizim için de Şanlıurfa için de bir katma değer üretiyor. Hem üreticilerimiz 2 ürün alarak alternatif ürün denemiş oluyorlar. Hem de tarlaları boş kalmamış oluyor."

Özellikle bu yıl Şanlıurfa’da ve GAP bölgesinde yağışların düzenli olmasıyla buğday, mercimek, kimyon ve diğer ürünlerin veriminin arttığını söyleyen Mehmet Aksoy, "Normalde biz dekara 100 kilogram 120 kilogram alıyorduk ama inşallah bu sene kimyonda da 150'yi zorlayacağız gibi görünüyor. Böyle bereketli bir yıl oldu. Çiftçimize de üreticimize de çalışan emekçi kardeşlerimize de inşallah hayırlı olur. Bereketli bir yıl olur. Türkiye'de üretilen kimyonun yüzde 30'unu biz üretiyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz" dedi.

Şanlıurfa'da kimyon hasadı başladı

"Kimyon buğday ve arpaya göre iyi kar bırakıyor"

Yaşadığı mahallede ilk kez kimyon eken çiftçi Mehmet Türk, "Buğday ve arpaya göre daha iyi kar bırakıyor. Bundan sonra pamuk ve yer fıstığını da daha rahat ekebilirim. İnşallah bundan kar ederiz de ekimini sürdürürüm. Böylelikle bölgede alternatif ürünlerin ekimi sayesinde Şanlıurfa’dan dışarıya daha az mevsimlik tarım işçisi gitmiş olur" diye konuştu.

ETİKETLER
Buğday İşçi Şanlıurfa Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Batman'da jandarma lise öğrencilerini ağırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
12:09
Kassam Tugayları: İsrail askerlerini pusuya düşürdük, en az 10 ölü ve yaralı var
12:02
Kaçak avlanan 880 kalkan balığı ele geçirildi
12:05
Çin’den bir ilk: İnsansız araçlar için gemi inşa ettiler
12:05
Okyanus suyu sıcaklıkları canlıları kutuplara doğru göçe zorluyor
11:56
Hayvanları Koruma Kanunu yenileniyor
Tekirdağ kirazının hasadı başladı
Tekirdağ kirazının hasadı başladı
FOTO FOKUS
Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu
Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ