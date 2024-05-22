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Güncel
AA 22.05.2024 10:06

Batman'da jandarma lise öğrencilerini ağırladı

Batman'da İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden lise öğrencilerine meslek tanıtımı yapıldı.

Batman'da jandarma lise öğrencilerini ağırladı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında kariyer planlaması yapan öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, öğrencilerle görüştü.

Batman'da jandarma lise öğrencilerini ağırladı

"Taşkın:Sizleri jandarma teşkilatı içerisinde görmek isteriz"

Taşkın, kurulan stantlarda jandarma mesleğinin tanıtılacağını vurgulayarak, "İleride jandarma personeli olmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Sizleri jandarma teşkilatı içerisinde görmek isteriz" dedi.

Daha sonra Taşkın kurulan stantlarda öğrencilere jandarma teşkilatının kullandığı malzemelerle ilgili bilgi verildi.

Batman'da jandarma lise öğrencilerini ağırladı

2 bin kişi katıldı

Batman'da gün boyu devam eden meslek tanıtımı etkinliğine yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı öğrenildi.

Öğrencilerden Nilay Bulut, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edip, meslekle ilgili bilgi sahibi olduklarını belirterek, "Köpeklerin eğitimlerini gördük, helikopteri görme şansımız oldu. Birçok stant kurulmuştu" dedi.

Bulut, yakın ilgilerinden dolayı İl Jandarma Komutanlığına ve etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

Eyüp Yenilik de jandarma personeli tarafından çok güzel karşılandıklarını, gezdikleri stantlarda kullanılan askeri malzemeler hakkında bilgi aldıklarını ifade etti.

Ziyaret sonunda öğrencilere dondurma ikram edildi.

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Batman Jandarma Genel Komutanlığı
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