'Dur' ihtarına uymadı, sürdüğü motor çalıntı çıktı

Aksaray'da Hassas Mahallesi'nde, mahallede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibi şüpheli olarak gördüğü bir motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

Motosiklet sürücüsü polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başlarken polis ile motosiklet sürücüsü arasında kovalamaca başladı.

Ekiplerin şahsın kaçtığını telsizden anons etmesi üzerine şüphelinin kaçtığı bölge abluka altına alındı.

Sürücünün 2 ayrı hırsızlık kaydı daha olduğu öğrenildi

Şüpheli kaçtığı motosikletle birlikte Nakkaş Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan motosiklet sürücüsü Y.E.G. gözaltına alınarak polis aracına bindirilirken yapılan sorgulamasında daha önceden de 2 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu belirlendi.

Motosiklet üzerinde inceleme yapan polis ekipleri şasenin kazınmış olduğunu tespit ederken motosikletin tescilinin bulunmadığı ve çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Motosiklet incelemelerin ardından çekici ile otoparka çektirilirken gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.