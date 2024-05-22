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Güncel
İHA 22.05.2024 09:51

'Dur' ihtarına uymadı, sürdüğü motor çalıntı çıktı

Aksaray’da çaldığı motosikletle giderken 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alınırken motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

'Dur' ihtarına uymadı, sürdüğü motor çalıntı çıktı
[Fotograf: İHA]

Aksaray'da Hassas Mahallesi'nde, mahallede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibi şüpheli olarak gördüğü bir motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

Motosiklet sürücüsü polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başlarken polis ile motosiklet sürücüsü arasında kovalamaca başladı.

Ekiplerin şahsın kaçtığını telsizden anons etmesi üzerine şüphelinin kaçtığı bölge abluka altına alındı.

'Dur' ihtarına uymadı, sürdüğü motor çalıntı çıktı

Sürücünün 2 ayrı hırsızlık kaydı daha olduğu öğrenildi

Şüpheli kaçtığı motosikletle birlikte Nakkaş Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan motosiklet sürücüsü Y.E.G. gözaltına alınarak polis aracına bindirilirken yapılan sorgulamasında daha önceden de 2 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu belirlendi.

Motosiklet üzerinde inceleme yapan polis ekipleri şasenin kazınmış olduğunu tespit ederken motosikletin tescilinin bulunmadığı ve çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Motosiklet incelemelerin ardından çekici ile otoparka çektirilirken gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Aksaray Hırsızlık Polis
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