Samsun’da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Çarşamba ilçesinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurdukları tespit edilen M.G, B.K, S.U, C.İ. ve F.Ç’nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile 742 tabanca fişeği ele geçirdi.
Kaçakçılıktan gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmaya götürüldü.