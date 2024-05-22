Çok Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.05.2024 09:55

Samsun’da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Samsun’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Samsun’da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

5 şüpheli gözaltına aldındı

Çarşamba ilçesinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurdukları tespit edilen M.G, B.K, S.U, C.İ. ve F.Ç’nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile 742 tabanca fişeği ele geçirdi.

Kaçakçılıktan gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmaya götürüldü.

ETİKETLER
Kaçakçılık Samsun
Sıradaki Haber
Karabük'ün yöresel lezzeti "Yazıköy keşkeği" fırına verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
İsrail ordusu, Refah'ta Mısır sınırına paralel mahallelerde kara saldırılarını genişletti
10:35
Adana'daki taksicinin şüphesi, Şırnak'taki kuyumcunun 180 bin lirasını kurtardı
10:31
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze namazını ülke lideri Hamaney kıldırdı
10:26
TEM Otoyolu'nda direksiyonda zurna çalan sürücüye ceza kesildi
10:34
AK Parti MKYK toplanıyor
10:20
Sahte yetkili servislere 15 milyon lira ceza
Yunuslar, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etti
Yunuslar, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etti
FOTO FOKUS
Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ