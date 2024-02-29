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Güncel
İHA 29.02.2024 17:21

Erzincan’da karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan yaban keçileri görüntülendi

TSK başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda yabani hayvan popülasyonu arttı.

Erzincan’da karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan yaban keçileri görüntülendi
[Fotograf: İHA]

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağları'nda, Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri görüntülendi.

Bir zamanlar terör endişesi duyulan Tunceli ile Erzincan arasındaki Munzur Dağları'nda Erzincan ve Tunceli Jandarma Komutanlığı timleri, Kemah, Pülümür, Ovacık kırsallarında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla terörün sonunu getirdi.

Erzincan’da karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan yaban keçileri görüntülendi

Bununla birlikte terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonunda artış gözlendi.

Karla kaplanan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı.

Erzincan’da karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan yaban keçileri görüntülendi

3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen yaban keçileri bu kez 2 bin 800 rakımda göç yolunda sürüler halinde görüntülendi.

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