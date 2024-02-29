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Güncel
AA 29.02.2024 17:18

Yozgat'ta sinemaya gitmemiş çocuklar beyazperdeyle tanıştı

Sorgun Kaymakamlığı daha önce hiç sinemaya gitmeyen öğrencileri, Yozgat'ta sinema salonuna götürüp film izlettirdi.

Yozgat'ta sinemaya gitmemiş çocuklar beyazperdeyle tanıştı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Sosyal Dayanışma Vakfı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün planlamasıyla gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 125 öğrencinin etkinlikten faydalandığını söyledi.

Öğrencilerde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Öcal, "Öğrencilerimizi hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amaçlandı. Sinemayla buluşturulan öğrencilerimize, sinemanın ardından çeşitli aktiviteler yapma imkanı sunuldu. Kaymakamımız İhsan Emre Aydın, öğrencilerimizi bu güzel etkinlikte yalnız bırakmadı" diye konuştu.

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