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Güncel
AA 14.10.2024 07:18

Erzincan'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Erzincan'da düzenlenen iki ayrı kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı içki imalatında kullanılan başta etil alkol olmak üzere ürünlerin ticaretinin engellenmesi, toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla Erzurum-Erzincan Akyazı uygulama noktasında çalışma başlattı.

Uygulama noktasında, K.S, A.S. ve S.E'nin içinde bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 17 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Kentte düzenlenen ikinci operasyonda ise ekipler, E.Y'nin aracında, iş yerinde ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 4 litre sahte viski, 10 litre etil alkol, huni ve alkol aroması, anason aroması, içerisinde yapıma hazır 2 meşe çırası bulunan şişeyi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Erzincan Kaçakçılık
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