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Güncel
İHA 15.06.2023 09:34

Erzincan’da Huzur Operasyonu gerçekleştirildi

Düzensiz göçle mücadele dahilinde ülke genelinde 4'üncü Huzur Operasyonu gerçekleştirildi.

Erzincan’da Huzur Operasyonu gerçekleştirildi

Doğu sınırlarından batı sınırlarına kadar kaçak göç ile mücadele eden emniyet, jandarma, sahil güvenlik ekipleri, ülke genelinde 2023 yılının dördüncü “Huzur” operasyonunu gerçekleştirdi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 27 ekip ve 61 personelin katılımı ile 08:00 ile 18:00 saatleri arasında yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, toplu taşıma durak ve istasyonlarında uygulama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada 478 Türk vatandaşı, 118 yabancı uyruklu şahıs sorgulanarak 94 araç kontrol edildi. Resmi belgede sahtecilik suçundan aranması olan Afganistan uyruklu bir şahıs yakalandı.

“Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere düzensiz göç ile mücadeleye yönelik çalışmalarımızı tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.

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