Market çalışanı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'ndeki bir marketin damında meydana geldi.

Market çalışanı Ahmet İkbal Açin, sağanak yağış nedeniyle iş yerinin damındaki su tıkanıklığını düzeltmek istedi. İş yerinin damına çıkan Açin, klima motorundaki elektrik kaçağından akıma kapıldı.

Açin'in akıma kapılarak yaralandığı gören market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Açin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Açin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.