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Güncel
İHA 30.09.2023 17:16

Erzincan’da güreş seçmeleri yapıldı

Erzincan’da Sporcu Eğitim Merkezi Güreş seçmeleri yapıldı.

Erzincan’da güreş seçmeleri yapıldı

2023-2024 Eğitim - Öğretim yılında Sporcu Eğitim Merkezlerine güreş branşında alınacak sporcu seçmeleri tamamlandı.

Merkez Spor Salonunda yoğun katılımla yapılan seçmelerde, geleceğin pehlivanlarının seçildi. Antrenörler Habip Halepli, Erol Demir ve Serdar Aydemir’in görev yaptığı seçmelerde birbirinden yetenekli sporcuların Erzincan Merkez ve Üzümlü ilçesinden kıyasıya mücadele ettiler.

Seçmelerde güreşçiler minderde yoğun gayret gösterirken seçmelerde başarı elde eden sporcular ata sporu güreşte Erzincan’ı hem Türkiye’de hem de dünyada madalyalarla temsil etmek istiyor. 

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