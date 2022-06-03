Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Kentte dün yasa dışı yollardan yurda giren 13 Afganistan uyruklu göçmeni şehirler arası otobüs terminalinden batıdaki illere sevk etmeye çalıştıkları sırada İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y. ve E.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.Y tutuklanırken, E.Ş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Etiketler: Erzincan Düzensiz Göçmenler
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